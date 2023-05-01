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Spor

Futbolun iki dev kulübünün tek hedefi: Tammy Abraham

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına erkenden başlayan Manchester United ve Paris Saint-Germain, Roma forması giyen başarılı forvet Tammy Abraham için transferde karşı karşıya gelecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Futbolun iki dev kulübünün tek hedefi: Tammy Abraham
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Manchester United ve Paris Saint-Germain transferde karşı karşıya geldi.

HEDEF ABRAHAM

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre iki kulübün, Roma forması giyen Tammy Abraham ile ilgilendiği belirtildi.

Manchester United'ın Wout Weghorst, PSG'nin ise Hugo Ekitike'nin yerine yeni santrfor aradığı, bu nedene Abraham'a ilgi gösterdiği aktarıldı.

MILAN MAÇINDA TAKİP EDİLDİ

İki ekibin gözlemlerinin, Abraham'ı Roma-Milan karşılaşmasında yakından takip ettiği vurgulandı.

ROMA TEKLİF BEKLİYOR

Manchester United ve PSG'nin, Abraham için henüz Roma ile görüşmelere başlamadığı kaydedildi. Roma'nın kısa süre içerisinde teklif beklediği öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde eski kulübü Chelsea için 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi. Roma'nın, diğer kulüpler için de bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği aktarıldı.

Roma forması altında bu sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

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