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Spor

Futgolfte 2023'ün altıncı etabı Bodrum'da düzenlendi

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın altıncı etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Regnum Golf & Country Club'ta düzenlenen Bodrum Regnum Cup ile gerçekleşti.

11 Ekim 2023 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Futgolfte 2023'ün altıncı etabı Bodrum'da düzenlendi
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100'e yakın oyuncunun katıldığı Bodrum Regnum Cup'ta, birinci sırayı alan Göksel Aksu, 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası altıncı etabının şampiyonu oldu.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Polygreen, Dost Cam, Makhill Taşımacılık, Lig Radyo, Renk Matbaa ve Bodrum Regnum Golf & Contry Club'un sponsorluk desteğinde bulunduğu Bodrum Regnum Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1-Göksel Aksu

2-Aydın Yılmaz

3-Zafer Altınok

4-Cem Erman

5-Emrah Sina

6-Levent Egel

7-Evren Sürmen

8-Barış Karabulut

9-Selçuk Bir

10-Tanıl Akyüz

Erkek Senyör 45+

1-Barış Karabulut

2-Selçuk Bir

3-Ümit Erol

Erkek Senyör 55+

1-Osman Bayazit Genç

2-Aydın Salur

3-Selçuk Çolpan

Maçkolik Pairs Cup

1-Evren Sürmen & Güvenç Özkan

2-Turgut Bingöl & Zafer Altınok

3-Barış Karabulut & Mustafa Kemal Öztürk

Polygreen Hole In One Challenge Şampiyonu

Özgür Yalçın

Makhill Taşımacılık Longest Shot Şampiyonu

Kaan Bultan

Dost Cam Last Day Cup

1-Batuhan Bir

2-Caner Turnagöl

3-Ferşat Balcı

2023 FUTGOLF TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 4 BELLİ OLDU

Bodrum Regnum Cup kapsamında düzenlenen 2023 Futgolf Türkiye Kupası çeyrek finallerinin galipleri de belli oldu.

Can Canıbeyaz, Evren Sürmen, Göksel Aksu ve Selçuk Bir rakiplerini eleyerek son 4'e kalan oyuncular oldu.

2023 Futgolf Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan oyuncular, İstanbul'da gerçekleştirilecek Kemer Country Cup organizasyonu kapsamında Final Grubu'nda mücadele edecek ve bu oyun sonunda şampiyon belli olacak.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın yedinci etabı, 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Kemer Country Club'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

  • Bodrum Regnum Cup
  • Türkiye Futgolf Şampiyonası
  • BODRUM

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