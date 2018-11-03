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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu

Dün akşam maçtan sonra çıkan olaylar sonrası ev sahibi Galatasaray ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağır cezalar bekliyor.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki oynanan olaylı derbinin faturası. Olayların arasında yer alan, karşılaşma oynanırken de rakip kulübeye sataşmada bulunan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş’ın da yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim’in de, maç sonunda hakem Fırat Aydınus’a söylediklerinden dolayı PFDK’ya sevk edileceği ifade edildi.​ Cim-Bom ayrıca saha ve taraftar olaylarından dolayı ceza alabilir. 

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