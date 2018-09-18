Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'leri...

CİM-BOM Şampiyonlar Ligi’nde 15. macerasına bu akşam başlıyor. Bundan önce 14 kez bu arenada boy gösteren ve iki kez çeyrek finale kalan Sarı-Kırmızılı takım D Grubu’ndaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi İtalyan Gianluca Rocchi yönetecek. Galatasaray evindeki ilk maçta 3 puan almayı hedefliyor. 3 sezon sonra Devler Ligi’nde yer alan CimBom, bundan önce oynadığı 163 maçta 56 galibiyet, 40 beraberlik, 67 yenilgi aldı. 207 gol attı, 250 yedi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile bundan önce 2 kez karşılaştı. Deplasmanda 2-0 kazanan Aslan evinde ise 2-1 yenilmişti. Öte yandan Cim-Bom, Avrupa kupalarında son 18 maçta sadece 1 galibiyet aldı, 11 kez yenildi.

FATİH TERİM 50. MAÇTA

FATİH Terim bu akşam Devler Ligi’ndeki 50 maçına çıkacak. Cim-Bom, Terim ile 49 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 de mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Rodrigues, Eren

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Corluka, Kvirkvella, Lysov, Denisov, Krychowiak, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder