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Galatasaray 1 veriyor, Monaco 2,5 istiyor

Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru'yu kiralamak için 1 milyon euro'yu gözden çıkardı. Monaco 2.5 istiyor...

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Galatasaray'da Henry Onyekuru girişimleri sürüyor.
 
Özellikle takımın hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu belirtilirken, gözler Monaco'da şans bulamayan ve geçen sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan Henry Onyekuru'ya çevrilmişti.
 
22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak Fransız ekibi Monaco'nun Onyekuru için 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
 
Sarı-kırmızılıların Onyekuru'yu ocaktan başlayıp 1.5 yıllığına kiralamak istediği biliniyor.

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