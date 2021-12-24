Galatasaray: 30 - Antalyaspor: 7

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.
Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi.
İki takımın İstanbul'da yaptığı 25 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 13 lig maçının 6'sını Galatasaray, 1'ini Antalyaspor kazandı, 6 müsabaka da berabere bitti.
Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.
Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.