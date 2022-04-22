Galatasaray'da seçime engel kalmadı

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun açtığı, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemli davanın kabulüne yönelik itirazları duruşma açarak değerlendirdi. Duruşmaya davacı ve davalı kulüp dernek avukatları katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları beyanda bulundu. Davalı Galatasaray Kulübü Derneği avukatları, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.

- TEDBİR KARARI KALDIRILDI, SEÇİLME HAKKINA ENGEL OLAN HÜKMÜN İCRASI DURDURULDU



Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı kısmen kabul ederek, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, daha önce yatırılan 50 bin liralık teminat karşılığında, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan "ibra edilmeme" genel kurul kararının sonuçlarından biri olan, tüzüğün 59/2 maddesine göre aklanamayan kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilme hakkına engel olan hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına yönelik de karar aldı.

Davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili de mahkeme, talepte bulunan kişilerin ayrı suç duyurularında bulunabileceği hatırlatmasında bulundu.

Mahkemenin bu kararıyla, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin açıkladığı takvim doğrultusunda başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak.

- NE OLMUŞTU?



Davacı Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesine, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Mart 2022'de verdiği kararla, genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişimle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar vermişti.

Mahkeme, bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022'de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını hükme bağlamıştı.

Bu karara dernek avukatlarınca itiraz edilmişti.