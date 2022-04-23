Galatasaray: 48 - Altay: 14

Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın 84. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

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İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.

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FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Altay ile yaptığı karşılaşmalarda en farklı skorlu galibiyeti 1996-97 sezonunda rakibini 8-1 yenerek aldı.

Altay ise rekabetteki en farklı galibiyetlerini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elde etti.

