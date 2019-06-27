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Galatasaray, Aboubakar için girişimlere resmen başladı! Transferde ilk rakamlar ortaya çıktı

Galatasaray yönetimi, Porto’ya 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Aboubakar’a da 1 yıl için 3 milyon Euro maaş teklifi yapıldı.

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Porto formasını giyen Vincent Aboubakar'ın transferini gündemin ilk sırasına alan Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Kırmızılı yönetimin Portekiz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği belirlendi.

FORMÜL: OPSİYONLU KİRALAMA

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Aboubakar'ın satın alma opsiyonunun 7.5 milyon Euro olmasını istedi. Yönetim, 28 yaşındaki forvete de 3 milyon Euro maaş önerdi.

PORTEKİZLİLER SÜRE İSTEDİ

Porto'nun bu teklif sonrası Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor. Ancak Portekiz basınına göre iki kulüp anlaşmaya çok yakın değil.

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANACAK

Aboubakar'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirleyen Porto'nun kiralama önerisine de çok sıcak olmadığı belirtiliyor. Ancak G.Saray yönetimi, Terim'in gözdesi için şartları zorlayacak.

(Takvim)

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