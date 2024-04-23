Galatasaray, Adana Demirspor çalışmalarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
Dört grup halinde 5'e 1 pas yaparak süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.