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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

AA23 Nisan 2024 Salı 23:58 - Güncelleme:
Galatasaray, Adana Demirspor çalışmalarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Dört grup halinde 5'e 1 pas yaparak süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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