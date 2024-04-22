Galatasaray, Adana Demirspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, koşu ve savunma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.