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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor mesaisine başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
Galatasaray, Adana Demirspor mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, koşu ve savunma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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