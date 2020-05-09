09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:32 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:34

Yine yeni yeniden Ahmed Musa... CSKA Moskova’da oynadığı dönemde Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan, Leicester City’ye 19.5 milyon Euro’ya satılmasının ardından da sonraki yıllarda istenmeye devam eden Nijeryalı yıldız, bu kez Aslan olabilir. 2018’de Leicester’dan Al Nasr Riyad’a 16.5 milyon Euro’ya transfer olan Ahmet Musa, Avrupa’ya dönmek istiyor. Nijerya basınına göre bu isteğini kulübüne de söyleyen 27 yaşındaki hücumcu, kiralık olarak ayrılabilir. Suudi Arabistan ekibiyle 2022’ye kadar kontratı süren Ahmed Musa için Galatasaray’ın oyuncuya teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi. (Fanatik)