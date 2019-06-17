31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9024
  • 6,6206
  • 254.051
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Al Shabab'ın Mbaye Diagne için yaptığı teklifi kabul etti

Galatasaray, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’ın Mbaye Diagne için yaptığı 16 milyon Euro’luk teklife olumlu yanıt verdi. Birkaç gün içinde transferin resmen açıklanması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray’da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti. Önce oyuncu satışına odaklanan Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne konusunda beklediği teklifi sonunda aldı. Arabistan’ın Al Shabab Kulübü, Senegalli futbolcu için 16 milyon euroluk bir teklifle kapıyı çaldı. Galatasaray cephesi bu teklife olumlu yanıt verirken önümüzdeki günlerde bu transferin resmen gerçekleşmesi bekleniyor. Al Shabab, geçtiğimiz günlerde bu transferi yalanlamasına rağmen resmi adım attı! Diagne ise nstagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlandı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

13 milyon euro karşılığında transfer ettiği futbolcuyu kısa sürede kârla satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni forvet için Diagne’nin gitmesinin ardından hemen harekete geçecek. Senegalli forvet, ligde Kasımpaşa forması altında 20, Galatasaray’da ise 10 gol atmıştı. Diagne, 30 golle ligdeki en golcü yabancı rekorunu da ele geçirmişti.

(Akşam)

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

TSK’nın sessiz gücü

TSK’nın sessiz gücü

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

Üniversitede şoke eden iddia: Rektörün kızına 1.1 milyonluk şantaj

Üniversitede şoke eden iddia: Rektörün kızına 1.1 milyonluk şantaj

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

AK Parti'de oy seferberliği

AK Parti'de oy seferberliği
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA