Galatasaray, Aliou Badji için girişimlere başladı
Devre arası golcü transferi yapması beklenen Galatasaray, Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki Aliou Badji ile yakından ilgileniyor.
Golcü sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Djurgarden forması giyen Aliou Badji'nin peşine düştü.
Sarı-Kırmızılı kulübün scoutlarının önerdiği ve Johan Elmander'in izlediği 21 yaşındaki golcü için Fatih Terim de onayı verdi. G.Saray, genç oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.
28 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR
Geçen sezon İsveç Ligi takımlarından Djurgarden'e transfer olan Badji, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, bu sezon İsveç Ligi'nde oynadığı 28 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO
Senegalli golcü, geçen sezon Senegal takımlarından Casa Sports'tan Djurgarden'e transfer oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona eriyor. Aliou Badji'nin güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro.
(Takvim)
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