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Galatasaray, Altay Bayındır transferinde geri adım attı

Ankaragücü'nün kaleci Altay Bayındır için istediği bonservis bedeli oldu. Galatasaray, genç kalecisinin transferi konusunda nabız yokladı.

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Önümüzdeki sezon Muslera'nın arkasında güvenilir bir eldiven bulunmasını isteyen ve yedek kaleci transferi planlayan Galatasaray, Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki Altay Bayındır için nabız yokladı.

Kulübü ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Altay Bayındır için Ankaragücü'nün 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı. Bu talep de şu anda Galatasaray'ın adım atmasına set çekti.

GALATASARAY'DA LUYİNDAMA SORUNU

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer sezonuna eksi 5 milyon euro ile başlayacak olan Galatasaray, ilk etapta bedelsiz oyuncu almak adına mesai harcıyor.

FFP kriteri nedeniyle transfer dönemini ekside bitirmemesi gereken Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini alacağı için 5 milyon euro transfer geliri elde etmek zorunda.

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