Galatasaray, Angelino transferini bitiriyor

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Angelino'dan sonra kulübü Leipzig ile de anlaşma sağladı.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK



Habere göre, iki kulübün son detayları görüştüğü ve el sıkıştığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi. Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

G.SARAY'A MALİYETİ

Galatasaray kiramala bedeli olarak Leipzig'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek. İspanyol oyuncunun oynadığı maç sayısına göre opsiyonu devreye girecek. Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu aktarıldı. İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılması bekleniyor.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Daha önce, 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti.

ANGELINO KİMDİR?

Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.