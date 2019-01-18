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Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı kaydedildi.

Emre Akbaba'nın tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.

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