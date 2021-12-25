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Spor

Galatasaray - Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray - Antalyaspor maçını Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:53
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Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Galatasaray - Antalyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavuş yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp otururken, AVAR'da ise Kemal Yılmaz ve Caner Ak bulunuyor.

Karşılaşma başlamak üzere...

GALATASARAY: 0 - ANTALYASPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mohamed.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Floranus, Bünyamin, Güray, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy.

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