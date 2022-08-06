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Spor

Galatasaray Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmandan sonra sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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