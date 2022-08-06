Galatasaray Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.



Antrenmandan sonra sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.