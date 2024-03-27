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Spor

Galatasaray ara vermeden devam ediyor

Galatasaray, lige verilen milli arada Antalya kampında Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Galatasaray ara vermeden devam ediyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı.

Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalıştı. Futbolcuların, antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Antalya kampını tamamlayacak.

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