Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Galatasaray'da yapılması beklenen santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşandı. Gana basını G.Saray'ın Tetteh ve Sparta Prag ile anlaştığını yazdı...

Galatasaray'da santrfor transferi için geri sayım başlarken müjdeli haber Benjamin Tetteh'in ülkesi olan Gana'dan geldi. Gana basını, Sparta Prag'ın G.Saray'ın 7,5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı yazdı.

MENAJERİ DE 'TAMAM' DEDİ

Benjamin Tetteh'in menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve 3+1 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı haberin ayrıntıları arasında yer aldı.

19 maçta 9 gole imza attı

Henüz 21 yaşında ve 1.93 boyunda olan Tetteh, Gana futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri ahtta birincisi olarak gösteriliyor. Benjamin Tetteh, Çek Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 9 defa rakip fileleri havalandırdı.

Haberde Çek kulübünün Tetteh'in G.Saray'dan başka bir takıma transferi durumunda almayı talep ettiği pay hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Galatasaray ile Sparta Prag en çok bu meselede ihtilaf etmişti.