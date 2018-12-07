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Galatasaray aradığı golcüyü Çin'de buldu

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesine son olarak Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Alan girdi. Sarı Kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızın menajeri ile pazarlık halinde.

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Sezon başı Gomis'in satılması ile Eren Derdiyok'un tek seçenek olması ve sakatlık problemleri nedeniyle kendisinden istenilen verimin alınamaması nedeniyle Galatasaray, gözünü forvet transferine çevirdi.

Ara transferde eksi bütçeye düşmemesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ya da kiralayabileceği golcüler ile görüşürken gündeme gelen son isim Evergrande forması giyen Alan oldu.

Galatasaray'ın sözleşmesi 19 Ocak'ta bitecek Alan'ın yıllık 3.5 milyon euro ücret karşılığında bitirdiği iddia edilse de henüz kesinleşmiş bir şey yok. Galatasaray yönetimi, Alan'ın menajeri ile yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor.

2015 yılında Salzburg'dan 11.1 milyon euro Guangzhou Evergrande'ya transfer olan Alan 66 maçta 37 gol kaydetti. Brezilyalı yıldızın şuanki piyasa değeri ise 6 milyon euro.

(Fanatik)

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