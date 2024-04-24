Galatasaray, yeni Sacha Boey'unu İtalya'da buldu... Fransız yıldızı 35 milyon euroya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Brandon Soppy'yi listesine ekledi.
O DA RENNES ALTYAPISINDAN
Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.
9 MİLYON EUROYA ATALANTA'YA GİTTİ
Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euroya Atalanta'nın yolunu tuttu.
TEMASA GEÇİLECEK
Beklenen patlamayı yapamayarak Torino ve Schalke'ye kiralanan Soppy için Atalanta'yla temasa geçileceği öğrenildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.