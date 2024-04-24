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Spor

Galatasaray aradığı sağ beki buldu! Yeni Sacha Boey geliyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni Sacha Boey'ini İtalya'da buldu. Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Brandon Soppy'e talip olan sarı-kırmızılıların girişimlerine başlayacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Sabah24 Nisan 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray aradığı sağ beki buldu! Yeni Sacha Boey geliyor
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Galatasaray, yeni Sacha Boey'unu İtalya'da buldu... Fransız yıldızı 35 milyon euroya Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Brandon Soppy'yi listesine ekledi.

O DA RENNES ALTYAPISINDAN

Kiralık olarak Schalke 04 forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişti.

9 MİLYON EUROYA ATALANTA'YA GİTTİ

Udinese'ye transfer olan genç sağ bek, ardından 9 milyon euroya Atalanta'nın yolunu tuttu.

TEMASA GEÇİLECEK

Beklenen patlamayı yapamayarak Torino ve Schalke'ye kiralanan Soppy için Atalanta'yla temasa geçileceği öğrenildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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