Galatasaray, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre koşu yaptı.

Antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli çalışmada yer almadı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.