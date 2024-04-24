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Spor

Galatasaray averajda da öne geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, averaj farkını da eritmeyi hedefliyor.

Fanatik24 Nisan 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Galatasaray averajda da öne geçmek istiyor
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Süper Lig'de haftayı evindeki farklı Pendikspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Sivasspor'la deplasmanda berabere kalmasıyla artık tamamen şampiyonluğa konsantre oldu.

Pendik mücadelesinin ardından hiç ara vermeden cuma günü Adana Demir'le deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, dün gerçekleşen ikinci antrenmanda tempoyu daha da yükseltti.İdmanın ana bölümünde ise özellikle hücum çalışmaları üzerinde duruldu.

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana virajında hem kazanmayı hem de averaj farkını eritmeyi hedefliyor.

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