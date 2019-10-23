Galatasaray Avrupa'da golü de unuttu

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GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya’nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu’nda son sıraya gerilerken, galibiyetten sonra gole de hasret kalmaya başladı. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0’lık skorla alan Cim-Bom,sonrasında çıktığı 10 maçtan hiç birini kazanamazken, hepsini de bu sezon oynadığı son 3 karşılaşmasında gol de atamadı. Brugge’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Aslan, PSG ve Real’e ise aynı skorla 1-0 yenildi. Galatasaray, bugüne kadar 8 kez karşılaştığı İspanyol devine karşı 5 mağlubiyet, 3 galibiyet alırken, tüm maçlarda rakibinden en az 1 gol yedi.