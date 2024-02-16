UEFA ülkeler sıralamasında son durum yakından takip edilmeye devam ediyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off etabından devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 37.600 puanla 9. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunu geçip son 16 turuna adını yazdırması 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem arz ediyor olacak.

İşte ülke sıralaması

1- İngiltere: 100.803

2- İspanya: 86.364

3- İtalya: 83.712

4- Almanya: 80.999

5- Fransa: 62.664

6- Hollanda: 60.100

7- Portekiz: 53.149

8- Belçika: 46.000

9- TÜRKİYE: 37.600

10- İskoçya: 35.850

11- Çekya: 34.550

12- İsviçre: 31.775

13- Avusturya: 31.600

14- Danimarka: 31.450

15- Norveç: 29.875