İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,811
  • EURO
    33,1583
  • ALTIN
    1984.82
  • BIST100
    9242.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Avrupa'da kazandı! İşte ülke puanındaki son durum
Spor

Galatasaray, Avrupa'da kazandı! İşte ülke puanındaki son durum

Dün akşam Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye UEFA ülke puanı klasmanındaki yerini korudu. İşte UEFA ülke puanında son durum...

16 Şubat 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa'da kazandı! İşte ülke puanındaki son durum
ABONE OL

UEFA ülkeler sıralamasında son durum yakından takip edilmeye devam ediyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off etabından devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 37.600 puanla 9. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunu geçip son 16 turuna adını yazdırması 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem arz ediyor olacak.

İşte ülke sıralaması

1- İngiltere: 100.803

2- İspanya: 86.364

3- İtalya: 83.712

4- Almanya: 80.999

5- Fransa: 62.664

6- Hollanda: 60.100

7- Portekiz: 53.149

8- Belçika: 46.000

9- TÜRKİYE: 37.600

10- İskoçya: 35.850

11- Çekya: 34.550

12- İsviçre: 31.775

13- Avusturya: 31.600

14- Danimarka: 31.450

15- Norveç: 29.875

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.