UEFA ülkeler sıralamasında son durum yakından takip edilmeye devam ediyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off etabından devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 37.600 puanla 9. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunu geçip son 16 turuna adını yazdırması 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem arz ediyor olacak.
İşte ülke sıralaması
1- İngiltere: 100.803
2- İspanya: 86.364
3- İtalya: 83.712
4- Almanya: 80.999
5- Fransa: 62.664
6- Hollanda: 60.100
7- Portekiz: 53.149
8- Belçika: 46.000
9- TÜRKİYE: 37.600
10- İskoçya: 35.850
11- Çekya: 34.550
12- İsviçre: 31.775
13- Avusturya: 31.600
14- Danimarka: 31.450
15- Norveç: 29.875