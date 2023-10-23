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Spor

Galatasaray, Avrupa'daki 311. randevusuna çıkıyor

Salı günü Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaKİ 311. mücadelesine çıkacak.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa'daki 311. randevusuna çıkıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 311. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 310 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 457 gole engel olamadı.

SON 20 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON YILLARDAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ ZAYIF

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 28 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 118 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi118293059117201
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3222737334
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi92363125142113
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31011283115418457

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