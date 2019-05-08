Galatasaray, Babel'in ardından Douglas'ı da kadrosuna katıyor
Galatasaray, Babel'den sonra ikinci takviyesini sağ bek için yapıyor; Sivas'ta kiralık oynayan Douglas'la büyük ölçüde anlaştı.
Galatasaray, Ryan Babel'den sonra ikinci takviyesini sağ bek için yapmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona Kulübü’nün serbest bırakma kararı alıp sözleşmesini uzatmadığı Douglas ile de büyük ölçüde anlaştı.
Brezilyalı sağ bekin transferi gerçekleşirse, Galatasaray, Douglas için her hangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
(TRT SPOR)
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