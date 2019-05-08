Galatasaray, Babel'in ardından Douglas'ı da kadrosuna katıyor

Galatasaray, Ryan Babel'den sonra ikinci takviyesini sağ bek için yapmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona Kulübü’nün serbest bırakma kararı alıp sözleşmesini uzatmadığı Douglas ile de büyük ölçüde anlaştı.

Brezilyalı sağ bekin transferi gerçekleşirse, Galatasaray, Douglas için her hangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

(TRT SPOR)