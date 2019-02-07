İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2693
  • 5,9926
  • 222.003
  • 102.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Badou Ndiaye için sezon sonunu bekliyor

Galatasaray, kiralık olarak takımda forma giyen Badou Ndiaye'nin gelecek sezon da takımda kalması için çalışmalarına şimdiden başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da kiralık olarak takımda görev alan 3 ismin geleceği yavaş yavaş netlik kazanıyor. BİP Spor'un haberine göre Luyindama kalacak, Onyekuru gidecek. Badou Ndiaye için ise pazarlık masasına oturulacak.
 
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye için sezon sonu beklenecek ancak Galatasaray, bu transfer için ümitli.
 
Ndiaye'nin bonservisini elinde bulunduran Stoke City'nin Championship'te 15. sırada olması ve Premier Lig'e yükselme şansının az olması nedeniyle Galatasaray, Senegalli orta sahayı 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Stoke City ile sezon sonunda pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray, resmi teklifini iletecek. Ndiaye'nin Championship'te oynamak istememesi de Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
 
LUYINDAMA KESİN, ONYEKURU YOLCU
 
Standard Liege'den kiralanan ancak sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Christian Luyindama ise gelecek sezon Fatih Terim'in bankolarından olacak.
 
Sezon başında Everton'dan kiralanan ve bu sezon performansı ile göz dolduran Henry Onyekuru ise İngiltere'de kalmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu, önümüzdeki sezon Premier Lig'de şansını denemek için Everton'da kalacak.
 
(sporx)

İsrail´den yeni füze testi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim"

'Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim'

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: İmha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: İmha edildi

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

'Ruanda soykırımında Fransa'nın yalanları ortaya çıktı'

'Ruanda soykırımında Fransa'nın yalanları ortaya çıktı'

Maduro: Trump, Venezuela’yı saplantı haline getirdi

Maduro: Trump, Venezuela’yı saplantı haline getirdi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

AP Başkanı uyardı: Anlaşmasız Brexit yıkım olur

AP Başkanı uyardı: Anlaşmasız Brexit yıkım olur
 

POPÜLER HABERLER

TRT World´ten dünyaya yeni ses: Çünkü dünya 5´ten büyüktür

TRT World´ten dünyaya yeni ses: Çünkü dünya 5´ten büyüktür

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019