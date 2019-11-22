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Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta?

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm futbol takipçileri tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray kendi evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 23. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray’da milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Galatasaray Başakşehir maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillenecek. Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 23. kez karşılaşacak. Galatasaray Başakşehir mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray’da milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Galatasaray Başakşehir maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? 
Galatasaray Başakşehir maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 

 
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. 
 
ASLAN SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
 
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.
 

 
BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA
Galatasaray’da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Galatasaray’ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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