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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den 'Ocak ayı' planı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bir mesai içinde. Florya’nın tapusunu geri almak isteyen Cengiz'in tüzük değişikliği ile erken seçim kararı da alabileceği belirtiliyor.

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Galatasaray’da yönetim ile ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet, Başkan Mustafa Cengiz’i seçime zorlarken, eski başkanlardan Faruk Süren'e de ‘aday ol’ baskısı yapıldığı öğrenildi.

Cengiz ve yönetimi ise mahkemenin 21 Şubat'a ertelenmesiyle rahat bir nefes aldı.

Bu arada Başkan Mustafa Cengiz, iki önemli konu için düğmeye bastı. Mustafa Cengiz’in ilk hedefi, Florya’nın tapusunu geri almak. 

Emlak Konut ile yapılan anlaşmayı tamamen feshetmeye çalışan Cengiz, konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede daha önce Emlak Konut’tan alınan yaklaşık 120 milyon liranın geri ödenmesi gerekiyor.

Riva arazisiyle ilgili proje ise aynen devam edecek. Başkan Mustafa Cengiz’in ikinci hedefi ise Ocak ayında tüzük tadil kongresi yapmak. 

Bağımsız bir ekip tüzük üzerinde çalışırken, Mustafa Cengiz yıllardır eleştirilen ancak bir türlü değiştirilemeyen tüzüğü güncellemeye hazırlanıyor.

Tüzüğün üyelikle ilgili maddelerinde değişiklik yapılması durumunda başkan Mustafa Cengiz'in seçim kararı alıp adaylığını açıklayabileceği belirtiliyor.

(TRT Spor)

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