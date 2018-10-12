Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray başkanı, yönetimi ve taraftarıyla Metin Okay ve Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray, 113. kuruluş yılı etkinlikleri içinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen mezarı başında anıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, 113.  kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen  anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı  Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı.

SÜLEYMAN SEBA DA UNUTULMADI

Törenin ardından Cengiz ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan  Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, kulübün 113. yılını kutladıklarını dile getirerek,  "Değerli insan Ali Sami Yen, 113 yıl önce bugün lisemizin bir sınıfında bir ateş  yaktı. Milyonlarca taraftarı olan ve dünyanın en büyük camialarından birinin  ateşini yakan o büyük insana teşekkür etmeye geldik. Biz Galatasaraylılar olarak  başkanımız Ali Sami Yen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray olmasaydı, sen  olmasaydın biz hangi ateşin peşinden koşacaktık. İyi ki doğdun ve iyi ki  Galatasaray'ı kurdun. Allah sana ve arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin." diye  konuştu.

Cengiz, kabrini ziyaret ettiklerini Süleyman Seba'nın çok değerli bir  insan olduğunu vurgulayarak, "Ben sevgili Süleyman Seba'yla tanışma onuruna nail  olmuştum. Bir İstanbul beyefendisiydi. Beşiktaş'ımıza yakışır bir başkandı.  Kendisini hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a verdiği katkılar için tekrar hayırla  anıyorum. Bu toprakların takımları olan Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz, bütün  takımlarımıza kardeşlik, dostluk ve barış içinde kıyasıya bir mücadele  diliyorum." ifadelerini kullandı.

ultrAslan da katıldı

Anma törenine, son divan kurulu toplantısında kulübün eski  başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın tepki gösterdiği taraftar grubu ultrAslan da  katıldı.

Taraftarlar, törende ultrAslan atkısını boynuna taktıkları başkan  Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirdi.

Kuruluş yılı etkinlikleri yarın tamamlanacak

Sarı-kırmızılı kulübün 113. kuruluş yılı etkinlikleri, yarın  Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek törenle tamamlanacak.

Lisedeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak etkinliklerde  başkan Mustafa Cengiz bir konuşma yapacak. En kıdemli üyenin yaş kütüğüne plaket  çakmasıyla devam edecek törende, 50 yılını dolduran divan üyelerine berat ile  madalyaları verilecek, kazanılan ödül ve kupaların takdimi, ardından da müzeye  teslimi gerçekleştirilecek. Son bölümde ise geleneksel Galatasaray pilavı yenilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA