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Galatasaray, Benjamin Tetteh ile anlaşmaya vardı

Alan ve Pato’dan beklediği haberi alamayan Galatasaray, Tetteh ile anlaşmaya vardı.

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Alan Carvalho’da menajer oyunlarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray yıldız futbolcuyla görüşmelere devam ederken, Pato’nun kendi kulübüyle olan sorunları bu transferi şimdilik rafa kaldırdı. 3 gün önce Dubai’ye giderek yeni transferleri İstanbul’a getirmesi beklenen Abdurrahim Albayrak’ın Alan ve Pato haricinde Tetteh hakkında ‘Tetteh burada’ demesi kafalarda soru işareti bırakırken yıldız futbolcunun menajerinin son dakika açıklamaları dedikoduları sona erdirdi.

Sparta Prag’da boy gösteren 21 yaşındaki Benjamin Tetteh’nin menajeri Sascha Empacher transferde gelinen son durumu özetledi. ‘Tetteh Fatih Terim’in listesinde birinci sırada’ açıklamalarında bulunan Empacher, genç yetenek için ‘Biz Galatasaray’la anlaştık’ ifadelerini kullandı.

İşte Sascha Empacher’in diğer açıklamaları:

Çek basınında, Gana basınında ve Türkiye’de futbolcu hakkında birçok haber yapılıyor fakat Tetteh’nin menajeri benim. Benjamin Tetteh gerçekten çok iyi bir golcü, Fatih Terim de bunun farkında ve hocanın transfer listesinde ‘1’ numarada. Oyuncu Galatasaray’ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve kulüple anlaşmaya vardık, artık son söz Sparta Prag’ta. Galatasaray’ın teklifi biraz aşağıda kaldı fakat arada uçurum yok, iki taraf da anlaşmaya çok yakın. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.

(Akşam)

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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