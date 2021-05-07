07 Mayıs 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:10

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 40'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 MAYIS CUMARTESİ

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen