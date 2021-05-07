Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 40'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen