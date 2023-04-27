Galatasaray, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.



Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 resmi maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 70 puan ile 1. sırada yer alıyor.