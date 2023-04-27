İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4373
  • EURO
    21,4589
  • ALTIN
    1242.07
  • BIST100
    4789.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
Spor

Galatasaray, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Galatasaray, Beşiktaş mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 resmi maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 70 puan ile 1. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.