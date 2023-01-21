İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray bir dünya yıldızı için devreye girdi! Bu transfer olursa Süper Lig'i sallar
Spor

Galatasaray bir dünya yıldızı için devreye girdi! Bu transfer olursa Süper Lig'i sallar

Galatasaray, yıldız transferlerine bir yenisini daha eklemek için kollarını sıvadı. Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncu için harekete geçen Galatasaray, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. İşte detaylar...

21 Ocak 2023 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Galatasaray bir dünya yıldızı için devreye girdi! Bu transfer olursa Süper Lig'i sallar
ABONE OL

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Renato Sanches için harekete geçti. Yıldız oyuncunun durumunu soran Galatasaray, bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY BİR YILDIZ İÇİN DAHA HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'e Renato Sanches'in transfer koşullarını sordu.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Sarı-kırmızılıların transferdeki Renato Sanches hamlesi, taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray Geçtiğimiz yaz da yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Renato Sanches, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 463 dakika süre alan Portekizli yıldız, 2 golle takımına katkıda bulundu. Fransız ekibi Renato Sanches'i geçtiğimiz yaz Lille'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.