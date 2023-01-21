Galatasaray bir dünya yıldızı için devreye girdi! Bu transfer olursa Süper Lig'i sallar

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Renato Sanches için harekete geçti. Yıldız oyuncunun durumunu soran Galatasaray, bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY BİR YILDIZ İÇİN DAHA HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'e Renato Sanches'in transfer koşullarını sordu.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Sarı-kırmızılıların transferdeki Renato Sanches hamlesi, taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray Geçtiğimiz yaz da yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Renato Sanches, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 463 dakika süre alan Portekizli yıldız, 2 golle takımına katkıda bulundu. Fransız ekibi Renato Sanches'i geçtiğimiz yaz Lille'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.