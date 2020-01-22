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Spor

Aleksandar Dragovic ile anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde oyuncuya imza attıracak

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray, Aleksandar Dragovic'in transferini bitirmek için artık gün sayıyor.

22.01.2020  09:49 - Güncelleme: 22.01.2020  09:49

Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.

Bayer Leverkusen'den izin alan Galatasaray'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

HANEDAR İŞBAŞINDA

Dragovic'in, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi. Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

SON 3 MAÇTA 16 DAKİKA OYNADI

Dragovic bu sezon Bundesliga'da 8 maçta forma şansı bulabildi. Gol ya da asist üretemedi. Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Avusturyalı stoper Mainz karşısında 16 dakika oynadı. Leverkusen'in Paderborn'u 4-1 yendiği son karşılaşmada ise kadroda yer aldı ama maçı kulübede tamamladı.

ALMANLAR 18 MILYON EURO ÖDEDİ

A. Vienna ve A. Wien takımlarında sivrilen Dragovic, Basel'e 1, Dinamo Kiev'e 9 ve Leverkusen ise 2016 yılında 18 milyon euro'ya transfer oldu. 2017-18 sezonunda Leicester takımında kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Leverkusen'e döndü.

(Sabah)

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