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Spor

Galatasaray bir uçağı daha indiriyor! Kerem Demirbay imzaya geliyor

Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların Bayer Leverkusen ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği Kerem Demirbay, İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

1 Ağustos 2023 Salı 15:55 - Güncelleme:
Galatasaray bir uçağı daha indiriyor! Kerem Demirbay imzaya geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferinde artık sona geldi.

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın transferi için anlaşma sağladı. Leverkusen ile Galatasaray arasında uzun süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Granit Xhaka, Leverkusen'e transferinin ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun Kerem Demirbay'ın ayrılığına izin verdi ve kulüpler arasındaki görüşmeler pazarlıklar tamamlandı.

TRANSFER İÇİN GELECEK!

Leverkusen'in Hoffenheim'dan 2019 yılında 32 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı rekor transferi Kerem Demirbay, bu akşam saat 23:00'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

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