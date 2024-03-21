Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor. Yeni sözleşme imzalanan ve maaşında yüzde 60 iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar...

YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR

Bu sezon Galatasaray'ın jokeri olan Barış Alper Yılmaz, görev aldığı her bölgede sergilediği performansla göze çarpıyor. Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvette görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın formu karşısında kayıtsız kalmayan yönetim, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalıyor.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye çıkarılıyor.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

Buna göre sarı kırmızılılar, milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor.

20'NİN ALTINDA SATIŞ YOK

Galatasaray, Barış Alper'i Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde söz konusu rakam ve üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.