Galatasaray Brahimi için harekete geçti

Yeni sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmepi planlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim haftalardaki performansı eleştiri konusu olan Henry Onyekuru ile devam etmeyi düşünmüyor. Tecrübeli hoca, Nijeryalı yıldızın yerine Brahimi'yi monte etmek istiyor.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Önemli bir kariyeri olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda serbest kalacağı için birçok takımın iştahını kabartıyor. Sarı-Kırmızılılar yüksek bir maaş teklifiyle Brahimi'yi ikna etmeyi planlıyor.

YENİ BİR SAVAŞ KAPIDA!

Ancak yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe de Brahimi konusunda oldukça ısrarcı olacağa benziyor... Bu durum, yeni bir transfer savaşının habercisi olarak gözüküyor.

(Takvim)