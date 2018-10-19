Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle şifresiz Galatasaray Bursaspor maçı izle takip et canlı skorlar

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GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak 9. hafta açılış karşılaşmasının başlama saati 20.30'a alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00'den 20.30'a alındığı duyuruldu.

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Maça ait detaylar

Galatasaray ve Bursaspor, Süper Lig'deki 99. randevularına hazırlanıyor. Galatasaray, bundan önceki 98 maçın 51'ini kazandı (25B 22M).

Galatasaray, Bursaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilmedi (8G 4B) ve son dört maçını kazandı. Sarı kırmızılılar bu maçta yenilmezse rakibi karşısında lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisini, bu maçı kazanırsa en uzun galibiyet serisini elde edecek.

Galatasaray, Bursaspor ile oynadığı son 12 maçın tamamında gol attı (toplam 34, maç başına 2,8 gol). İki takım arasında oynanan son üç maçta toplam 13 gol atılırken, bu gollerin 12'si Galatasaray'dan geldi.

Galatasaray, Bursaspor'u evinde ağırladığı 49 maçın sadece dördünü kaybetti (37G 8B) ve son yedi maçta rakibine yenilmedi (6G 1B). Sarı kırmızılılar en son Ağustos 2010'da evinde Bursaspor'a mağlup olmuştu (0-2).

Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü olarak Bursaspor ile karşılaştığı son sekiz maçın sadece üçünü kazanabildi, ancak bu maçlarda bir kez mağlup oldu (4B).

Fatih Terim ve Samet Aybaba, teknik direktör olarak Süper Lig'de 10 kez karşılaşırken, Terim bu maçların sadece birinde yenildi (6G 3B); ancak bu yenilgi iki teknik direktörün Şubat 2018'deki son karşılaşmasında geldi (Galatasaray-Sivasspor, 1-2).

Galatasaray iç sahada oynadığı son 23 lig maçında yenilmedi (22G 1B) ve son 16 lig maçını kazandı. Fatih Terim'in takımın başında çıktığı 13 iç saha maçında, sarı kırmızılılar puan kaybetmedi.

Bu sezon ligde çıktığı hiçbir deplasman maçında kazanamayan Bursaspor (2B 2M), ligde son 14 deplasmandan bir galibiyet çıkarabildi (2B 11M). Bursaspor'un bu dönemdeki tek dış saha galibiyeti, geçen sezon küme düşen Karabükspor'a karşıydı.

Bursaspor, Süper Lig'e ilk sekiz haftalar itibariyle son 11 sezonun en kötü başlangıcını yaptı (8 puan). Timsahlar en son 2007/08 sezonununda ilk sekiz haftada 7 puan toplamıştı.

Bursaspor bu sezon Süper Lig'in en az gol atan takımı (5). Galatasaray ise (16), Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın ardından (17'şer gol) ligin en fazla gol atan üçüncü takımı.

Bursaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından (4) kalesinde en az gol gören ikinci takım (7). Timsahlar, bu sezon Süper Lig'de maçlarında en az gol olan takım (toplam 12 gol).

Bursaspor bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla ikili mücadele kazanan takım (492, maç başına 61,5).

Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı son 10 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi.

Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla iç sahada ilk 11'de başladığı son beş maçta altı gole direkt katkıda bulundu (dört gol, iki asist).

Bursaspor'un ligde attığı son üç golün ikisi Diafra Sakho'dan geldi.

BURSASPOR DEPLASMANDA SADECE 4 KEZ KAZANDI

Bursaspor, deplasmanda Galatasaray’a karşı bugüne dek lig tarihinde 49 maça çıktı. Bu mücadelelerin sadece 4’ünü kazanabilen yeşil-beyazlılar, 37 maçı kaybetti ve 8 karşılaşmada taraflar puanları paylaştı. Ayrıca Bursaspor, Galatasaray’ı deplasmanda son 7 lig maçında da yenemiyor. Bu mücadelelerin de 6’sını sarı kırmızılılar kazandı. Bursaspor, deplasmanda Galatasaray karşısında son galibiyetini 2010/11 sezonundaki lig maçında 2-0’lık skor ile almıştı.

TERİM, AYBABA'YA KARŞI ZORLANMIYOR

Teknik direktörler cephesinde de Fatih Terim’in üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamasının ardından ilk maçına çıkacak olan Terim, Samet Aybaba’nın takımlarıyla 10 kez karşılaştı. Terim teknik direktör olarak Aybaba’ya sadece 1 maçta kaybederken 6 mücadeleyi kazandı ve 3 beraberlik aldı. Söz konusu tek mağlubiyet ise son maçta gelirken; Aybaba’nın yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, Galatasaray’ı evinde 2-1 yenmişti.

BURSASPOR'UN DEPLASMAN FOBİSİ

Galatasaray iç sahada oynadığı son 23 lig maçında yenilmedi ve bu maçlardan 22 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Ayrıca son 16 lig maçını da kazandı. Fatih Terim'in takımın başında çıktığı 13 iç saha maçında da sarı kırmızılılar puan kaybetmedi. Buna karşın Bursaspor ise bu sezon çıktığı 4 deplasman maçında kazanamazken ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ayrıca Bursaspor ligde son 14 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet çıkardı. Bu dönemdeki tek galibiyeti geçen sezon küme düşen Kardemir Karabükspor’a karşı olan Bursaspor, bu mücadelelerin 11’ini de kaybetti.

YEŞİL BEYAZLILARDA GOL KISIRLIĞI

Bursaspor ligde geride kalan 8 haftada yalnızca 5 kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılar böylelikle ligin en az gol atan takımı oldu. Galatasaray ise attığı 16 golle, Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın ardından ligin en çok gol atan üçüncü takımı konumunda yer alıyor. Bununla beraber Galatasaray karşısındaki silahı savunma olan yeşil beyazlılar, ligde 7 golü kalesinde görürken 4 gol yiyen Medipol Başakşehir’in ardından ligde kalesinde en az gole izin veren ikinci takım oldu.

EKSİK ÇOK

Bursaspor’da bu maç öncesinde eksikler de dikkat çekiyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Henri Saivet, Abdullahi Shehu ve Umut Nayir, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü maçında kart cezasını tamamlayan Stephane Badji ise Samet Aybaba’nın şans vermesi halinde forma giyebilecek. Jani Atanasov ise kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.