Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle şifresiz Galatasaray Bursaspor maçı izle takip et canlı skorlar Galatasaray Bursaspor maçı canlı izleme linki merak ediliyor. Galatasaray Bursaspor maçı izle takip et canlı skorlar haberimizde! Futbol tutkunları iki ezeli rakip Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Galatasaray Bursaspor maçı heyecanı sürüyor. Galatasaray Bursaspor maçı canlı izle takip et maç anlatımı star.com.tr’de yer alıyor. Spor tutkunları GS Bursaspor maçını bekliyor. Spor Toto Süper Lig'de 9.haftada Galatasaray Bursaspor ile karşılaşacak. İki ekip yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig’deki 99'uncu randevularına çıkacak. Daha önceki maçlarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü göze çarparken, 51 maçta gülen taraf oldu. 25 maçtan eşitlik çıkarken Bursaspor ise 22 galibiyet elde etti. Bursaspor, Galatasaray’a karşı ligdeki son 12 maçı kazanamazken 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bugün de kazanamadığı takdirde rakibi karşısında lig tarihinde en uzun kazanamaması serisini gerçekleşecek. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak 9. hafta açılış karşılaşmasının başlama saati 20.30'a alındı.