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Galatasaray, CAS'taki davayı kazandı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA komitesinin yeniden inceleme kararına karşı CAS'a açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın yeniden inceleme kararına karşılık CAS'a karşı açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı. Cengiz, var olan şartlar ve anlaşmalar altında Galatasaray'ın 3 yıl boyunca UEFA'dan men cezası alma gibi bir ihtimalinin olmadığını açıkladı.

Cengiz'in açıklamaları;

Galatasaray'ın UEFA'dan men tehlikesinin ortadan kalktığını vurgulayan Cengiz, "SPK ile öngörü olarak UEFA'dan men almamayı göze aldık. UEFA bize ilk yaptığımız görüşmede (1 yıl önce) bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik ve önlerine bir tablo koyduk, neredeyse her ay ekonomik anlamda sunumlar yaptık. 2018 Haziran ayında da UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık ve bu anlaşma ile UEFA'dan men cezası almaktan kurtulduk. UEFA ile yaptığımız anlaşmadan dolayı birçok kurum, kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın içerisindeki bir üst kurul da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağolsunlar binlerce mail gitti. UEFA'daki bu kurul, bizim yaptığımız anlaşmayı bozabilecek yetkiye sahipti ancak biz neyseki 5 Ekim'e kadar yoğun bir mücadele verdi ve komite bize men cezası vermedi ancak bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Özet olarak bu karara CAS'ta itiraz etme kararı aldık (Yeniden inceleme kararı). 15 Ekim'de bu davayı açtık, çok uzun bir süreç. 4 aylık bir inceleme sonucunda CAS'ta davayı kazandık, bu dava gelecek 3 yıllı da kapsıyordu" şeklinde konuştu.

Rakiplere de gönderme yapan Cengiz, "Rakiplerimiz bizimle uğraşmaya devam etsin, bu bizi diri tutar ve ben, bu durumdan hiçbir şekilde rahatsız değilim. Rakiplerimiz, bizim şampiyon olmamız için büyük bir mücadele veriyor, buna saygı duyuyoruz ancak birlik adı altında bir takım eylem ve söylemlerde bulunursanız bunlar hoş olmaz.  Önümüzdeki 3 yılda da inşallah Galatasaray'ı zirveye çıkarmamızda yanımızda olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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