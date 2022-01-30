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Spor

Galatasaray Christian Luyindama ayrılığını resmen açıkladı! Sürpriz imza

Belçika'dan Antwerp ve Portekiz'den Porto'nun istediği Christian Luyindama, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer oldu.

IHA30 Ocak 2022 Pazar 14:58 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 15:12
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Galatasaray, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray'da Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama takımdan ayrıldı. Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon ile anlaşan Luyindama için sarı-kırmızılılar, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'nin resmi internet sitesinde takım kadrosunda bölümünde 28 yaşındaki futbolcu için 'Yurt dışına çıkış tarihi: 30.01.2022 / Suudi Arabistan' ifadeleri yer aldı.

Christian Luyindama bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Başarılı defans oyuncusu Belçika'nın Standard Liege ekibinden Galatasaray'a transfer olmuştu.

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