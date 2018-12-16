Galatasaray deplasmanda 'büyük' maç kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015'te Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.
Son 13 maç
Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:
Sezon Hafta Skor
2015-2016 9. Fenerbahçe 1-1
15.Beşiktaş 2-1
2016-2017 5. Beşiktaş 2-2
11. Fenerbahçe 2-0
25. Trabzonspor 2-0
27. Medipol Başakşehir 4-0
2017-2018 10. Trabzonspor 2-1
12. Medipol Başakşehir 5-1
14. Beşiktaş 3-0
26. Fenerbahçe 0-0
2018-2019 4.Trabzonspor 4-0
14. Beşiktaş 1-0
16. Medipol Başakşehir 1-1
Derbi de kazanamıyor
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Galatasaray'ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:
Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1
Süper Lig Beşiktaş 2-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2
Süper Lig Fenerbahçe 2-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0
Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0
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