Galatasaray derbisinde Pepe ve Babel forma giyemeyecek

Sarpsborg galibiyetinin ardından kentten Oslo'ya hareket eden siyah beyazlılar 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından 4 saat süren uçak yolculuğuyla İstanbul'a ulaştı. Takım ara vermeden derbiye odaklandı.

Ağrı hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ta sakatlıklar için ise seferberlik ilan edildi.

Norveç deplasmanına götürülmeyen Medel, Gökhan Gönül, ve Ricardo Quaresma'nın Galatasaray maçına hazır olduğu öğrenildi.

Pepe ve Babel derbide yok

Beşiktaş'ta derbide iki önemli eksik olacak. Sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel büyük ihtimalle formalarından uzak kalacaklar.

Tedavileri devam eden Roco ve bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre de derbide forma giyemeyecekler.

(Beinsports)