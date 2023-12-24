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Spor

Galatasaray derbiyi nasıl kazanır? İşte tüm cevapları

Galatasaray bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte Galatasaray'ın kazanması için yapması gerekenler...

24 Aralık 2023 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Galatasaray derbiyi nasıl kazanır? İşte tüm cevapları
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ligde rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki Galatasaray bu maçı nasıl kazanır? İşte haberin detayları...

TAKTİK - SİSTEM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon neredeyse tüm maçlarda aynı taktiği kullandı. Okan Buruk, istikrarlı kadrosunu sahaya sürerek derbide sonuca gidebilir. Kerem, Zaha, Icardi, Ziyech gibi önemli gol silahları olan sarı kırmızılı takım, defansta da Boey, Abdülkerim ve oynarsa Davinson Sanchez gibi rakibine kolay geçit vermeyecek oyuncuları var. Bu oyuncuların büyük maç tecrübeleri de işin içine girdiğinde Galatasaray rahat galip gelebilir. Ayrıca Galatasaray'ın derbiye daha tedbirli başlaması bekleniyor. Zira derbilerde tedbirli olmak kadar dozunu ayarlamak kaydıyla agresif olmak da gerekiyor.

YÜKSEK KONDİSYON

Derbide 'nefes'in yetmesi önemli olacak. Galatasaray, bu sezon öne geçtiği hiçbir maçı kolay kaybetmedi. Sarı kırmızılılar diğer büyük takımlara oranla kötü oynasa da maçlarını kazanmayı bildi. Buruk, Fenerbahçe karşısında da oyuncularının fizik gücünden yararlanabilir. Özellikle Galatasaray, orta sahada Fred'in yokluğunu iyi değerlendirebilirse sarı lacivertli takıma sorun yaratabilir. Son oynanan maçlarda skoru bulduktan sonra da durmayan Galatasaray bu hırsını derbiye de yansıtırsa kazanması çok zor olmayacak gibi duruyor.

OKAN BURUK FARKI

Sarı kırmızılı takımın çalıştırıcısı kendine olan güveni ve oyun aklıyla kulübede fark yaratabilir. İşler yolunda gitmediğinde küçük dokunuşlarla takımını hareketlendirdiğini daha önceki maçlarda görmüştük. Galatasaray takımındaki soğukkanlılık, rehavete dönüşmediği sürece galibiyete gelecektir. Camia ve taraftarın genç teknik adama güveni tam.

DERBİ ASLANI MAURO ICARDI

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle fark yaratan Icardi, oynadığı bütün derbilerde gol atarak ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu gösterdi. Gününde olan bir Icardi, savunmada zaman zaman sıkıntı yalayan Fenerbahçe'yi zorlayacak gibi duruyor. Becao'nun yokluğunu göz önüne aldığımızda doğru baskı, Icardi'nin tehlike yaratmasına büyük olanak sağlayacaktır. Sarı lacivertliler önlem almazsa derbide maçın adamını şimdiden açıklayabiliriz.

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