Galatasaray dev maça hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 51 puan ile Fenerbahçe'nin gerisinde 2. sırada yer alıyor.