14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8107
  • 6,4359
  • 274.009
  • 107991
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu toplantısı, futbol takımının bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Toplantının Türk Telekom Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.  (AA)

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi
 

POPÜLER HABERLER

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA