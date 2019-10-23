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Galatasaray Doğa Sigorta uzatmada fişi çekti

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 4. haftasında normal süresi 76-76 sona eren ve uzatmaya giden maçta Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 84-83 yendi.

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Mücadeleye iyi başlayan Karadağ temsilcisi karşısında 4. dakikanın başında 8-3 geri düşen sarı-kırmızılı takım, Harrison ve Whittington'un basketleriyle 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Karşılaşmanın 8. dakikasında 7 sayılık (18-11) fark yakalayan Galatasaray Doğa Sigorta, rakibinin 7-0'lık serisine engel olamayınca 9. dakikada 18-18 beraberlik sağlandı. Karşılıklı basketlerin atıldığı ilk çeyreği Galatasaray, 22-20 önde tamamladı.
 
İkinci çeyreğin başında 5-0'lık seri bulan Buducnost VOLI, 12. dakikanın ilk saniyelerinde 25-24 öne geçti. Caner Erdeniz ve Moore ile skor üreten sarı-kırmızılılar, 13. dakikada yeniden üstünlüğü ele aldı: 29-25. Danilo Nikolic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından bulduğu basketlere engel olamayan Galatasaray, 15. dakikada yeniden geri düştü: 31-32. Çekişmeli geçen kalan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirirken son bölümü daha iyi oynayan Buducnost VOLI, devre arasına 44-42 önde girdi.
 
Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü çeyrek, yüksek bir tempoda oynandı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 55-52 geride kapatan Galatasaray Doğa Sigorta, taraftarının da desteğiyle 28. dakikada 59-57 öne geçti. İki takım oyuncularının da büyük mücadele gösterdiği maçın üçüncü çeyreğini son 1 dakikadaki oyunuyla sarı-kırmızılılar 66-60 önde bitirdi.
 
Son periyotta Galatasaray Doğa Sigorta skor avantajını korumak, Buducnost VOLI ise öne geçebilmek için mücadele etti. Uzun süre rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar karşısında konuk takım, Bamforth'un elinden 36. dakikada bulduğu 3 sayılık basketle 73-72 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin bitimine 1 dakika kala 76-73 üstünlük kursa da bitime 14 saniye Cobbs'un 3 sayılık basketine engel olamadı ve skora 76-76'da denge geldi. Kalan bölümde Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste ile 2 serbest atıştan yararlanamayınca maç uzatmaya gitti.
 
Büyük bir mücadeleye sahne olan uzatma bölümünün 2. dakikasında Galatasaray Doğa Sigorta 4 sayılık (80-76) üstünlük yakaladı. Rakibinin 4. dakikada 83-82 öne geçmesine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, taraftarının desteğini arkasına alarak bitime 55 saniye kala 84-83 öne geçti. Ev sahibi takım, kalan bölümde sayı bulamasa da rakibine skor imkanı vermedi ve sahadan 84-83 galip ayrıldı.
 
Mücadelede Galatasaray'dan Whittington, Buducnost VOLI'den ise Cobbs ile Bamforth 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu. Sarı-kırmızılı takımda 18 sayı üreten Auguste, 13 sayıyla oynayan Harrison 13 ve 12 sayılık katkı veren Moore galibiyette önemli rol aldı.
 
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta 4. haftada 3. galibiyete ulaşırken, Buducnost VOLI ise 4. maçında da mağlup oldu.
 
Galatasaray, grubun 5. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya temsilcisi Asseco Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Öte yandan maç sırasında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olduğu anons edilince sarı-kırmızılı taraftarlar salonda büyük sevinç yaşadı.
 
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: 84 - BUDUCNOST VOLI: 83
 
Salon: Sinan Erdem
 
Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
 
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Whittington 20, Harrison 13, Göksenin Köksal 5, Auguste 18, Jones 3, Yiğit Arslan, Moore 12, Caner Erdeniz 3, Can Korkmaz, Ege Arar 2
 
Buducnost VOLI: Cobbs 20, Bamforth 20, Sehovic, Martin 10, Danilo Nikolic 14, Ivanovic, Meiers 10, Popovic 2, Bozic 5, Ilic 2, Zoran Nikolic
 
1. Periyot: 22-20
Devre: 42-44
3. Periyot: 66-60
Normal süre: 76-76

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